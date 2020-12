Milano, il Covid si porta un altro medico: morto il dottor Daniele Rizzi

Il Covid si porta via un altro medico. E' il dottor Daniele Rizzi , morto a 64 anni all’ospedale Sacco di Milano . Aveva contratto il virus in forma molto grave dopo averlo combattuto per mesi ed era ricoverato da qualche settimana. Medico di base di Cornaredo, comune dell'hinterland del capoluogo lombardo, Rizzi era anche fondatore e consigliere della "Golfini rossi", un’associazione senza scopo di lucro che opera in Tanzania. Durante le ferie, si recava in Africa per fare volontariato.

Il post della famiglia - "Sono la figlia di Daniele, volevo comunicare alla sua rete di amici qui su Facebook che purtroppo mio papà ci ha lasciati questo pomeriggio, aveva contratto in forma molto grave il virus Covid-19. Ringrazio a nome mio e della mia famiglia per l’enorme sostegno che ci è stato dato da tutti voi in queste ultime settimane difficili. La vita è imprevedibile e a volte ingiusta, la perdita di papà ci lascia un vuoto incolmabile, ma ci resterà per sempre il ricordo del grande papà, marito e uomo e medico che è stato, certe che la sua immensa bontà abbia lasciato un segno indelebile in tutte le persone che hanno fatto parte del suo cammino”, ha scritto la famiglia del dottore sul suo profilo Facebook.

"I funerali si terranno mercoledì 9/12 alle ore 12:15 a Cornaredo, consapevoli delle restrizioni del momento, comunichiamo la data per mettere a chi, anche solo con il pensiero, voglia salutare papà", hanno poi comunicato i familiari del medico.

Il messaggio del sindaco - "E' purtroppo mancato il dott. Rizzi, medico di base nel nostro Comune. Era ricoverato a causa di questo maledetto virus da qualche settimana. Non sono riuscito a sentirlo da quando era risultato positivo e mi facevo aggiornare dalla sua famiglia sulle sue condizioni. Scrissi anche a lui questa primavera, insieme a tutti i medici di base del nostro Comune, per ringraziarlo del suo lavoro. Ci eravamo sentiti spesso, per confrontarci su alcuni casi specifici e sui protocolli della prima fase dell’emergenza. La nostra comunità e i suoi pazienti perdono un bravissimo professionista e una persona perbene, il mio pensiero però va in primis alla sua famiglia che perde una persona insostituibile", è invece il messaggio del sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino.