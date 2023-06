Milano, il bagno chimico si ribalta mentre è all'interno: perde la causa, pagherà 9mila euro al Comune

Non ci sta il Comune che ricorre in appello, negando qualsiasi nesso di causalità tra la custodia del bene e l’atto vandalico: "Il bagno chimico sarebbe rimasto al proprio posto se alcuni soggetti non identificati non lo avessero ribaltato con forza; ciò vale a interrompere il nesso causale tra l’attività di custodia in capo al Comune e l’evento lesivo". Fondamentale la testimonianza di un altro ragazzo che ha assistito alla vicenda e che ha raccontato quanto visto. Secondo le sue parole, dopo l'ingresso dell'uomo nel wc sarebbe sopraggiunta un'altra persona, che dopo aver trovato il bagno occupato, ha deciso di trasformarsi in un kickboxer colpendo il bagno con dei calci fino a ribaltarlo.

La nuova sentenza

Per i giudici è che il ribaltamento è stato provocato da "un'azione violenta e intenzionale di un terzo soggetto, rimasto sconosciuto, che aveva sferrato un calcio al bagno chimico" e di conseguenza "l'evento lesivo è stato provocato dall'improvvisa ed estemporanea condotta tenuta dal terzo che, commettendo un atto doloso, ha provocato il ribaltamento del WC, interrompendo così il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno". Non vale neanche il fatto che il wc non fosse ancorato a terra in quanto "è un dato di comune esperienza il fatto che i bagni mobili sono progettati e costruiti in modo da non richiedere alcun ancoraggio a terra". L'uomo viene quindi condannato a ripagare al Comune le spese di lite del doppio grado di giudizio: 5mila euro per il primo grado e 4mila per il secondo, in pratica la stessa cifra ottenuta in primo grado. Come si dice in questi casi, oltre al danno la beffa.