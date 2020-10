Milano, i carabinieri chiariscono il coprifuoco: "Dopo le 23 è possibile rientrare a casa"

Durante la puntata in onda giovedì 22 ottobre, "Pomeriggio Cinque" prova a fare chiarezza in merito alle nuove restrizioni emesse in Lombardia per fronteggiare la seconda ondata di contagi di Covid-19.



"L'autocertificazione non deve terrorizzare nessuno - spiega in merito al coprifuoco il Maggiore Carmine Elefante, comandante del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Milano - Le ordinanze in vigore da oggi prevedono sempre la facoltà di rientro al proprio domicilio".



Poi prosegue: "Le persone devono comprendere che possono circolare dopo le 23 solamente se vi sono motivi di salute, comprovati motivi di lavoro o anche motivi di urgenza". Infine la rassicurazione: "L'arma dei Carabinieri è in strada per assistere le persone, questo è un messaggio importantissimo che deve passare".