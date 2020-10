Coronavirus, firmata l'ordinanza in Lombardia: coprifuoco 23-5

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato l'ordinanza per contrastare il coronavirus che istituisce il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 22 ottobre. Durante il coprifuoco sono consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza, oppure per motivi di salute. Per gli spostamenti torna l'autocertificazione.