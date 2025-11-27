Milano, girasole dedicato a un figlio morto strappato: scatta la "protesta dei fiori"

Alcuni di questi cittadini fanno parte dell'associazione Angeli del Bello di Milano, il cui fondatore, Simone Lunghi, ha spiegato sui social come il campetto di via Dezza "da ieri sera" sia "diventato l'ombelico di Milano". "Da ieri le persone hanno iniziato a portare girasoli. Gli angeli del bello sono stati tra i primi. Questa mattina il viavai è incredibile: adulti, bambini, ragazzi, fiorai che regalano mazzi. Qualcuno ha persino riscritto il messaggio della mamma di Alessandro, rovinato da altri. La risposta di Milano è stata straordinaria. Perché quando ci si trova di fronte a cattiveria o arroganza, la cosa migliore è trasformare il tutto in semi di bellezza. Ho parlato con i genitori di Alessandro: il papà è passato poco fa, visibilmente emozionato. Mi ha raccontato che i messaggi di sostegno li hanno profondamente commossi. Alessandro amava quel campetto. Noi qui avevamo organizzato i Giochi della Pace. Ora vogliamo fare il Torneo dei Girasoli: riempire il campo di giovani, e di fiori. Pieno di memoria e speranza".