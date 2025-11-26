Milano, strappa un girasole dedicato a un figlio morto: "Se ne mettessero tutti, la città sarebbe una pattumiera"

A Milano, in un campetto da basket, da otto anni, cioè da quando in quel luogo ha perso la vita il figlio 15enne per un arresto cardiaco, una donna lascia un girasole sulla rete. Fiore che puntualmente viene strappato e buttato. Per questo, la mamma ha scritto un messaggio su un bigliettino in cui spiega cosa significa quel gesto e lo ha lasciato al campo: "Non strapparmi. Non mi sono più rialzato dopo essere caduto su questo campo. Questo girasole mi ricorda. Grazie, Alessandro (il nome del 15enne, ndr)". "Se tutti mettessero un fiore per ogni morto, Milano sarebbe una pattumiera" è la frase apparsa in risposta al messaggio della donna, scritta a pennarello sul bigliettino.