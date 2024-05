Travolse e uccise 15enne a Milano, bocciato un altro patteggiamento per Bogdan Pasca

È stato respinto un altro tentativo di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi per Bogdan Pasca, il 33enne imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza patente valida, due 15enni in bici a Garbagnate Milanese il 17 luglio.

Uno dei ragazzi, Valentino Colia, morì nell'incidente, mentre la coetanea rimase gravemente ferita. Lo ha deciso il gup di Milano, adducendo ragioni tecnico-giuridiche e annunciando che Pasca sarà processato a giugno con rito abbreviato.