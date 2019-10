Milano, furti in metropolitana: “Borseggiatori più numerosi degli agenti"

Jimmy Ghione, l'inviato di "Striscia la Notizia", sbarca alla stazione Centrale di Milano e si mette alla ricerca dei borseggiatori che sembrano aver invaso la metropolitana della città. Con una telecamera un operatore segue tutti i ladruncoli che, approfittando della calca che si crea all'ingresso delle carrozze, allungano le mani nelle borse e nei cappotti dei passeggeri della metro. "Forse qui ci sono più borseggiatori che agenti", dice ironicamente l'inviato del tg satirico di Canale 5.

Dopo vari giri tra un treno e l'altro, il giornalista cerca di immortalare una delle tante borseggiatrici che provano ad appropriarsi dell'ennesimo portafogli, ma una di loro se ne accorge e lo aggredisce. Sono diversi gli schiaffi che la ladra rivolge alla telecamera dell'operatore, ma non mancano neppure gli insulti: "S*****o non mi fare foto", urla la donna.