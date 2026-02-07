Milano, fermato il condannato all'ergastolo per l'omicidio di Cristina Mazzotti

La figura di Calabrò è emersa nel procedimento della Dda Milano, sulle infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nel tifo organizzato di Inter e Milan. Per gli inquirenti dall'indagine "Doppia Curva" sarebbe infatti emerso che l'uomo "vantava e vanta, nella sua attualità, una fama criminale che lo porta a interloquire, su un piano di sovraordinazione, con esponenti di primo piano della criminalità calabrese, al Nord come in Calabria", portando i pm Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Ammendola a disporre il fermo, anche perché "è concreto e attuale il pericolo di fuga ove si consideri che l'imputato ha prenotato un volo Milano-Reggio Calabria".