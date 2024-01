Milano, due ragazze aggredite fuori da discoteca: una denuncia stupro

A Milano due ragazze straniere sono state aggredite nei pressi di una discoteca.

Entrambe sono state ferite in modo lieve dall'assalitore e una delle due ha denunciato anche di aver subito uno stupro. È accaduto in viale Fermi intorno alle 5 del mattino. Le due giovani, di 19 e 27 anni, sono state portate dal 118 rispettivamente all'ospedale Niguarda e alla clinica Mangiagalli, specializzata in reati sessuali.