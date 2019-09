Milano,donna uccisa aveva denunciato marito 3 giorni prima di morire

Adriana Signorelli, la 59enne uccisa a coltellate nel suo appartamento a Milano, aveva denunciato il marito, il 65enne Aurelio Galluccio, per maltrattamenti. Era quindi scattata la procedura del "codice rosso" per maltrattamenti in famiglia. Gli inquirenti le avevano consigliato, per la sua incolumità, di trovare un'altra sistemazione. La donna, però, alla fine aveva preferito restare a casa sua, una decisione che le è stata fatale.