Milano, in dieci contro coppia di fidanzati | La ragazza: "Mi toccavano ovunque"

Come riferisce Il Corriere della Sera, mentre l'ambulanza prestava soccorso alla giovane ancora sotto shock e i militari sentivano i testimoni a verbale, la ragazza stessa ha visto tre nordafricani passare sul marciapiedi opposto e ha indicato agli investigatori uno di loro, un 20enne egiziano che vive a Milano, come presunto componente del gruppo di aggressori. Non è stata però in grado di stabilire se avesse o meno partecipato al tentativo di rapina e violenza. Per questo sono in corso accertamenti.