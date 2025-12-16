Milano-Cortina 2026, le prime Olimpiadi sulle orme dei dinosauri nel Parco dello Stelvio

La scoperta, che porta in primo piano le Alpi valtellinesi a meno di due mesi dall'inizio dei Giochi di Milano-Cortina, si deve al fotografo naturalista Elio Della Ferrera, che lo scorso 14 settembre si trovava nella Valle di Fraele per fotografare cervi e gipeti. Durante l'escursione ha notato le orme affioranti (alcune delle quali arrivano fino a 40 centimetri di diametro) e ha scattato le prime immagini, subito inviate al paleontologo Dal Sasso e alla Soprintendenza. Le orme sono le prime di dinosauri scoperte in Lombardia, le uniche esposte a nord di una delle più importanti faglie delle Alpi (la Linea Insubrica), e confermano l'esplosione evolutiva dei dinosauri nell'ultima parte del Triassico superiore. Affiorano su almeno sette crinali diversi, distribuiti su una distanza di quasi cinque chilometri.