Milano divisa dai cortei, in piazza la Lega e i pro Palestina

"Scendete in piazza con noi - è l'appello - e fate di tutto affinché ci sia giustizia per un popolo che resiste al colonialismo israeliano da più di 75 anni".

A Roma, l'appuntamento contro la guerra e pro Palestina è alle 14 con un corteo da piazza Vittorio fino a piazza di Porta San Giovanni. Un'iniziativa che è anche una contromanifestazione alle commemorazione nella giornata dedicata alle Forze Armate. Ci saranno studenti universitari della sinistra, ma anche aderenti all'Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e dell'Università , il Movimento studenti palestinesi in Italia, la Comunità Palestinese di Roma e del Lazio, diverse associazioni e movimenti, partiti di sinistra e sindacati per chiedere lo stop all'invio di armi in Ucraina ma anche il riconoscimento dello Stato Palestinese e la fine del genocidio a Gaza, la revoca dell'accordo di cooperazione militare tra Italia e Israele, l'uscita dell'Italia dalla Nato, il taglio delle spese militari per finanziare invece le spese sociali. "Il 4 novembre - affermano gli organizzatori - le guerre si fermano, non si festeggiano!"

La manifestazione di Firenze

Un corteo, infine, è in programma anche a Firenze, per opporsi al progetto del nuovo comando della Nato in città, organizzato dal comitato "No comando Nato né a Firenze né altrove". La manifestazione partirà da largo De Gasperi alle 14.30, passerà da lungarno Aldo Moro quindi proseguirà su via Aretina, via Rocca Tedalda. Previsto un passaggio al Tuscany Hall e il ritorno in largo De Gasperi.