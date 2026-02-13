Milano, cinese prova a cambiare 19 chili di monete false: denunciato

Sperava di ingannare il convertitore automatico inserendo delle monete da 50 centesimi fasulle, ma il tentativo è finito con una denuncia e un decreto di espulsione. Nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio, in un centro commerciale di Cornaredo (comune a nord-ovest di Milano), un cinese di 42 anni è stato sorpreso dai carabinieri mentre provava a cambiare 19 chili di monetine false da 50 centesimi per un valore nominale di oltre 1.200 euro. Gli spiccioli sono stati sequestrati e saranno analizzati per accertare la tipologia di contraffazione. L'uomo è stato poi accompagnato in Questura a Milano e denunciato con l'accusa di spendita di monete false, lì le forze dell'ordine hanno inoltre visto che risulta irregolare in Italia dal 2023 e per questo è stato avviato il decreto di espulsione.