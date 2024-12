Milano, colpi di arma da fuoco per una rapina: ferito 41enne

Sparatoria a Milano, dove un 41enne cinese è stato ferito da un colpo di arma da fuoco per aver reagito a un tentativo di rapina. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia, la vittima sarebbe stata avvicinata da due uomini che hanno cercato di rapinarlo. Lo sparo è arrivato al culmine di una breve colluttazione, in seguito alla quale i due sarebbero fuggiti in sella a uno scooter. Il 41enne è stato colpito di striscio ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.