Milano, borseggiatrici in metro "scortate" da bodyguard

Nonostante la grande attenzione mediatica ricevuta negli ultimi mesi, le borseggiatrici continuano ad agire indisturbate in diverse città italiane. In particolare a Milano, dove sembrano più attive, le borseggiatrici hanno trovato le contromisure a chi cerca di contrastarle: infatti, come documentato da diversi filmati che circolano in rete, alcune di loro si aggirerebbero per i vagoni della metropolitana con tre ragazzi a fare loro da "scorta".

Leggi Anche Borseggiatrici Milano, con la bella stagione le ladre vanno in trasferta a Venezia

I tre uomini, infatti, creano una sorta di ostacolo alle uscite dei vagoni rallentando quindi il deflusso dei passeggeri: in questo modo le borseggiatici possono avere qualche prezioso secondo in più per compiere il proprio furto. "Da agosto hanno chiamato gli aiuti - spiega a "Mattino Cinque News" Lazza Ramo, videomaker che tra i primi ha documentato l'attività criminale dei borseggi sulla metropolitana -. Ora ci sono questi ragazzi che le aiutano nel loro lavoro e cercano di proteggerle se qualcuno le disturba. Addirittura se provi a interrompere il loro lavoro, ti aggrediscono. Un ragazzo è stato aggredito e picchiato ed è finito in ospedale".