A Milano la sfilata che "va oltre il corpo": modelle curvy in piazza Duomo per la Body Positive CatWalk

"Una meravigliosa dimostrazione collettiva di coraggio, bellezza e autodeterminazione. Sfilare nel cuore di Milano, capitale della moda, ha significato affermare a gran voce che ogni corpo merita rispetto, a prescindere da forma, taglia, genere, orientamento o etnia". Commenta così a Tgcom24 la "Body Positive Catwalk - Sfilare per abbattere i pregiudizi" l'influencer del movimento della body positivity in Italia Cinzia Tommasi, che ha organizzato per la seconda volta l'evento in collaborazione con la modella curvy e attivista Laura Brioschi. Una cinquantina le partecipanti in bikini al flahmob. E con le modelle, per la prima volta, c'erano pure modelli oversize, per rivendicare "il diritto di esistere in ogni corpo" anche per gli uomini.