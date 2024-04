Milano, bimbi maltrattati in un asilo nido: arrestata una maestra

Alcuni bambini venivano afferrati per un braccio e poi lasciati "cadere", facendo loro "sbattere la faccia" a terra. L'indagine è scaturita dalla denuncia della Direzione area servizi dell'infanzia del Comune di Milano e da precedenti segnalazioni di altre educatrici dell'asilo. Gli investigatori hanno poi collocato, tra il 7 febbraio e il 1° marzo, microcamere e così hanno registrato attraverso le "intercettazione ambientali" tutti gli episodi di "violenza fisica e psicologica" sui bimbi.

I maltrattamenti della maestra 45enne ai bambini

La 45enne, assunta come educatrice dal 1996 e in servizio nell'asilo dal 2008, urlava contro i piccoli. Come si legge nel provvedimento, "se piangevano" venivano apostrofati con frasi come "dormi viziata" o "non rompere", o "venivano scossi con forza per farli addormentare". In altri casi la donna "li copriva completamente con una coperta" o li costringeva "a consumare il cibo velocemente", mentre passava spesso il tempo a guardare il cellulare piuttosto che vigilare su di loro. Quando non li colpiva con "ripetute pacche sul sedere".