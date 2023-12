Milano, auto con a bordo 3 giovani si schianta: un morto e un ferito grave

Tragico incidente stradale nella notte nel Milanese, sulla statale 36 in direzione Malpensa all'uscita di Buscate nord.

Un ragazzo di 22 anni è morto e un 19enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Un'Audi con a bordo tre giovani si è schiantata contro il guard rail per cause ancora da accertare. Il 22enne, di Nosate, è deceduto pochi minuti dopo l'impatto mentre il passeggero 19enne, di Boffalora Ticino, è stato trasportato in elicottero in ospedale dai soccorritori del 118. Illeso il terzo ragazzo, un 20enne di Novara.