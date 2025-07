Ricercato per omicidio di madre e fratello in Francia, arrestato a Milano

La polizia ferroviaria di Milano ha arrestato un cittadino francese di 31 anni ricercato dalle autorità del proprio Paese per duplice omicidio. I poliziotti, durante il servizio di vigilanza all'esterno della stazione di Milano Centrale, hanno notato l'uomo, riverso a terra, in Piazza Duca D'Aosta. Gli agenti si sono avvicinati e hanno notato la somiglianza dell'uomo con un soggetto ricercato per l'omicidio della madre e del fratello, in Francia, di cui erano state diramate recentemente le ricerche. Durante la procedura di identificazione, il 31enne ha mostrato una tessera rilasciata da un Istituto di assistenza ai bisognosi, con le generalità false. Non convinti dei dati dichiarati, gli operatori lo hanno accompagnato in ufficio, effettuando il controllo in Afis, da cui è emerso il collegamento delle impronte con quelle del ricercato.