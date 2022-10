Milano, apre lo sportello dedicato alle vittime di reato

L'obiettivo dello sportello è quello di aiutare le persone vittime di maltrattamento o atti persecutori, di truffa (anche informatica), di bullismo e cyber bullismo, di estorsione ma anche di furto in casa. Si tratta di un'iniziativa nata grazie al progetto "Un futuro in Comune: al fianco di chi è vittima", finanziato dal Ministero della Giustizia e sostenuto dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano.

Marco Granelli, assessore alla Sicurezza, ha parlato del progetto pilota che "consente di dare sostegno concreto e sollecito alle vittime di reati che sono stati trattati dagli agenti della Polizia locale. Basti pensare, ad esempio, a tutte le vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. A chi ha subito un infortunio sul lavoro, oltre naturalmente alle vittime di truffa, furto e maltrattamento. Essere accanto a queste persone, fin dal momento della denuncia, può aiutare ad affrontare e superare meglio una situazione difficile".

Nel progetto saranno coinvolti due psicologi, due avvocati e due educatori che sosterranno un primo incontro di accoglienza e ascolto, e successivamente indirizzeranno le vittime verso servizi già esistenti. In futuro lo sportello sarà aperto al pubblico anche alle segnalazioni dei Vigili di Quartiere e Polizia di prossimità, spesso fra i primi destinatari delle necessità di aiuto dei cittadini.

L'iniziativa nelle altre città italiane - Attività di sostegno alle vittime di reato, sono attive anche in alcune delle principali città italiane come Roma, Firenze, Napoli, Palermo. Nel 2022, la regione Lazio ha stanziato 1,3 milioni di euro per finanziare un centro regionale con sede nella capitale, e per l'organizzazione di sportelli nel territorio del Distretto della Corte di Appello di Roma.

A Firenze, invece, è attivo il numero verde "Rete Dafne" (disponibile anche a Torino) che garantisce assistenza, sostegno e protezione alle vittime di reato, qualunque esso sia. Nella regione Campania, dal 2021 è attivo lo Sportello Unico per le vittime di tutti i reati nel circondario di Napoli Nord, con sede ad Aversa.

Infine, anche il comune di Palermo ha avviato lo Sportello di Ascolto per le vittime di reato, in collaborazione con la Questura, Polizia Giudiziaria e l'Università degli Studi di Palermo.