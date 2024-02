Due uomini accoltellati in un ristorante a Milano, uno è grave

Due persone sono state accoltellate nel tardo pomeriggio di domenica in un ristorante bengalese, a Milano, da un uomo non ancora identificato.

Uno dei due feriti è grave ma non in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta intorno alle 19. Un uomo, originario del Bangladesh, ha aggredito con un'arma da taglio, per motivi ancora poco chiari, due suoi connazionali. Un 49enne è stato colpito a una mano e alla scapola ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. L'altro, un 35enne, è stato soccorso in codice verde per un taglio alla mano. Sull'episodio indaga la polizia.