Milano, a Quarto Oggiaro murale per gli operatori sanitari del Sacco e i parenti delle vittime del Covid19

Un maximurale dedicato al personale sanitario e ai medici dell'ospedale Sacco di Milano, sin dall'inizio dell'emergenza in prima linea nella lotta al coronavirus. Nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano, l'artista Cosimo Cheone, grazie all'iniziativa di Spazio Baluardo e con il patrocinio del Municipio 8, ha rappresentato sul muro i volti di un'infermiera e di una dottoressa, stremate dopo il lavoro in reparto, ma anche quello di un bambino e di un uomo, per sottolineare che il Covid19 ha colpito ogni fascia d'età. I protagonisti hanno tutti il viso coperto dalla mascherina. Spiccano solo gli occhi, impauriti, a volte sofferenti. Il murale, ancora in fase di ultimazione, si trova in via Palizzi all'ingresso del quartiere milanese e le foto sono state postate da Cheone sul suo profilo Facebook.