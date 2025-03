Milano, a 5 anni investì e uccise con la bicicletta un'anziana: archiviazione per il padre del bambino

Con la decisione del gip è stata così ribadita la tesi del pm che ha confutato l'attribuzione della colpa all'indagato, nonostante una sentenza della Cassazione del 2010 "addebita al genitore la condotta omissiva di non aver adeguatamente sorvegliato l'attività del figlio, ritenuta intrinsecamente pericolosa in quanto potenzialmente in grado di provocare la caduta di soggetti deboli quali anziani e bambini".



Ma, in questa vicenda, pur essendo la bici "in mano a soggetto incapace di adeguarne l'uso alle condizioni del luogo", è stato stabilito che non tutto "è prevedibile ed evitabile" e che "ogni disgrazia" non può trasformarsi "in ingiustizia, con conseguente rifiuto del concetto di 'fatalità' e conseguente ricerca di una colpa a ogni costo".