Milano, bimbo di 5 anni in bici investe 87enne che muore: il padre accusato di omicidio colposo

Cosa rischia il padre del bimbo

Una tragedia per entrambe le famiglie coinvolte e che non può restare "catalogata" come una disgrazia accidentale ma deve diventare anche un'inchiesta penale. Come riporta il Corriere della Sera, quanto accaduto "per legge, costringe la Procura di Milano a porre in capo al padre la responsabilità penale (per condotta omissiva) nel decesso della signora anziana" urtata accidentalmente dal bimbo. Il padre è quindi indagato per omicidio colposo in rapporto all’articolo 40 del codice ("non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"). Altra norma di riferimento in materia è l'articolo 2047 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere (come in questo caso il bimbo di 5 anni, ndr), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (il padre del bimbo, ndr), salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Il padre del bimbo ha una possibilità: il patteggiamento, che comporterebbe una riduzione di un terzo della pena e il beneficio della sospensione condizionale. In sede civile, però, potrebbe già subire una pesantissima condanna ed essere costretto al pagamento di un risarcimento stimato intorno ai 200mila euro.