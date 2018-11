Milano, 27enne morto in scooter, i familiari: "Se qualcuno sa qualcosa, vi prego parli”

“Mio figlio aveva tutta la vita davanti, non si può morire così”. Annamaria, la mamma di Jacopo, il 27enne che ha perso la vita a Milano mentre guidava il suo scooter, non sa darsi spiegazioni sulla morte del figlio. L’incidente tra il motorino del ragazzo e un tir è avvenuto tra piazzale Lodi e viale Brenta, uno degli snodi più trafficati della città. Ma privo di telecamere. Annamaria e Vanessa, la sorella di Jacopo – ai microfoni di Pomeriggio Cinque – lanciano un appello: “Se qualcuno avesse visto qualcosa, vi preghiamo di comunicarcelo. Non è possibile che nessuno abbia visto niente”. Le due hanno anche parlato con l’autista del tir: “È stato freddissimo, ha chiesto scusa, ma non ci ha mai guardato negli occhi e ha detto che si è fermato solo perché la gente ha iniziato a urlare, altrimenti avrebbe proseguito dritto. Dice di non essersi accorto di nulla”.