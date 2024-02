Milano, una 20enne statunitense violentata nel parcheggio vicino a una discoteca: arrestato l'aggressore

Ancora una violenza sessuale a Milano, questa volta ai danni di una studentessa americana di 20 anni.

La ragazza è stata stuprata venerdì notte nel parcheggio di un supermercato nelle vicinanze di una nota discoteca in via Valtellina. La polizia ha arrestato uno studente egiziano, praticamente in flagranza di reato, dopo che era stato trattenuto dagli addetti alla sicurezza del locale. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti.