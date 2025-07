Milano, 14enne muore in un incidente: al padre rubano l'auto fuori dall'ospedale

A nulla è servito l'intervento chirurgico al quale Dellabianca è stata sottoposta al Niguarda. Le lesioni riportate erano troppo gravi. La 14enne era in sella a uno scooter guidato da un amico di 16 anni. Per cause ancora da chiarire, la moto ha tamponato un'auto. I due giovani sono stati sbalzati dalla sella e sono caduti sull'asfalto. Anche il 16enne è rimasto ferito, ma fortunatamente in maniera meno grave.