Milano, 14enne ferito da colpi d'arma da taglio per strada: grave

Un giovane di 14 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d'arma da taglio per strada. Il ragazzino è stato trovato in via Amoretti, in zona Quarto Oggiaro, nella serata del 26 aprile. Sul posto, oltre i soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per capire l'ambito in cui è avvenuto il ferimento.