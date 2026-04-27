INDAGANO I CARABINIERI

Milano, 14enne ferito da colpi d'arma da taglio per strada: grave

Il ragazzino è stato trovato in via Amoretti, in zona Quarto Oggiaro

27 Apr 2026 - 08:36
© Istockphoto

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Un giovane di 14 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d'arma da taglio per strada. Il ragazzino è stato trovato in via Amoretti, in zona Quarto Oggiaro, nella serata del 26 aprile. Sul posto, oltre i soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per capire l'ambito in cui è avvenuto il ferimento. 

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