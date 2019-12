Migranti, Viminale: via a ricollocamento, ok a sbarco per Alan Kurdi e Ocean Viking

La Commissione Europea ha attivato la procedura per la ricollocazione dei 61 migranti presenti sulla Alan Kurdi e dei 60 a bordo della Ocean Viking: lo rende noto il ministero dell'Interno, segnalando che "alcuni Paesi europei, tra cui Germania e Francia, hanno già manifestato la disponibilità ad accogliere quote di migranti". Sono stati quindi indicati Messina come porto di sbarco per le due navi.