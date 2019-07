Migranti, Viminale: "Non abbiamo rifiutato collaborazione Difesa"

Il Viminale "non ha agito da solo e non ha rifiutato la collaborazione di altri ministeri, a partire dalla Difesa, tanto che la nave aveva una interlocuzione aperta anche con guardia di finanza e guardia costiera". E' quanto fanno sapere fonti del ministero dell'Interno in merito al caso del veliero Alex di Mediterranea. Era stato il ministro Elisabetta Trenta a comunicare che il Viminale aveva più volte respinto il supporto offerto dalla Difesa.