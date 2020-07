Migranti, varato piano trasferimenti da Lampedusa 

Sono 43 i migranti che, lunedì sera, sono stati trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle (Ag), dall'hotspot di Lampedusa. Il gruppo è già in viaggio per una struttura d'accoglienza di Palermo. La Prefettura di Agrigento, provando ad alleggerire le presenze nell'hotspot ha pianificato il trasferimento, sempre con la motonave di linea, di altre 200 persone che verranno poi smistate in centri d'accoglienza del Molise.