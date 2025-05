Migranti, trafficante estradato in Italia dall'Albania

Un 49enne egiziano arrestato in Albania per traffico di migranti è stato estradato in Italia. L'operazione "El Rais", condotta dalla polizia di Siracusa e coordinata dalla Dda, ha portato all'arresto di 15 membri di un'organizzazione specializzata nel traffico di esseri umani sulla rotta del Mediterraneo orientale. Il gruppo criminale avrebbe favorito l'ingresso clandestino in Italia di almeno 3mila immigrati a partire dal 2021, per un giro d'affari di almeno 30 milioni di dollari.