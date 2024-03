Sea Watch 5 a Pozzallo, sbarcati migranti e il corpo del 17enne

E' arrivata nella notte a Pozzallo (Ragusa), la nave Sea Watch 5 con 52 migranti a bordo, compreso il cadavere di un 17enne.

In un primo momento alla Ong era stato assegnato come porto sicuro quello di Ravenna, creando non poche polemiche, data la distanza necessaria per raggiungerlo e la presenza a bordo del giovane deceduto. I superstiti, tutti in discrete condizioni fisiche, sono stati ospitati nell'hotspot del porto. La salma del ragazzo, dopo l'ispezione del medico legale, è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Ragusa che quasi sicuramente disporrà l'autopsia.