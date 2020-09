Migranti, scoperta banda di trafficanti di uomini: 14 fermi

Quattordici stranieri sono stati fermati dalla polizia con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'esercizio di attività abusiva di prestazione di servizi di pagamento e altri delitti contro la persona, l'ordine pubblico, il patrimonio e la fede pubblica. Altri 4 indagati sono latitanti. L'organizzazione operava in Africa, in Italia e in altri Paesi Ue.