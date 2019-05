Migranti, Salvini: pronto a denunciare chi fa sbarcare, anche pm

"Sono pronto a denunciare per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina chiunque faccia sbarcare immigrati irregolari su una nave fuorilegge". Lo ha detto Matteo Salvini parlando dello sbarco dei migranti dalla Sea Watch 3, dopo il sequestro della nave da parte della Procura di Agrigento. Il ministro dell'Interno ha quindi aggiunto come questo valga anche "per gli organi dello Stato", procuratori compresi nel caso in cui autorizzino lo sbarco.