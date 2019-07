Migranti, Salvini: "Forze dell'ordine pronte a intervenire"

Le forze dell'ordine sono pronte a intervenire perché "la nave dei centri sociali, che a quest'ora sarebbe già arrivata a Malta, infrange la legge, ignora i divieti ed entra in acque italiane". Lo annuncia Matteo Salvini, precisando: "Vediamo se anche in questo caso la 'giustizia' tollererà l'illegalità: in un Paese normale arresti e sequestro della nave sarebbero immediati. Questi non sono salvatori, ma complici dei trafficanti di esseri umani".