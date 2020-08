Migranti, Salvini: "Denunceremo il governo per favoreggiamento"

La Lega sta valutando di "denunciare l'attuale governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Lo ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini spiegando che i legali del partito sono al lavoro per studiare la questione. "Io andrò a processo per aver bloccato gli sbarchi, ma dovrebbero andarci coloro che li agevolano e spendono milioni di euro di denaro pubblico per mettere su una nave queste persone", ha detto.