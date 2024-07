Migranti, 261 salvati da Ocean Viking e 87 da Geo Barents

Sono stati messi in salvo 261 migranti, recuperati dall'equipaggio della Ocean Viking di Sos Mediterranée. Tra i profughi ci sono 13 donne, 11 bambini e 41 minori non accompagnati. "Tutti sono esausti e disidratati - si spiega in un messaggio diffuso via social -. Diversi di loro soffrivano di ustioni da carburante". Anche la Geo Barents ha salvato 87 persone in acque internazionali in un'operazione "difficile", si legge in un tweet, "perché durante il soccorso è arrivata un'imbarcazione dello Stability Support Apparatus della Libia che ha messo in pericolo i naufraghi. Alcuni si sono gettati in acqua pur di non rischiare di dover tornare in Libia".