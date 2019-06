Migranti, nave Asso 25 arrivata a Pozzallo con 62 persone a bordo | La Cei li prenderà in carico

"Secondo diverse fonti, Asso 25 ha eseguito un'operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza", scriveva sui social il servizio di linea telefonica diretta d'allarme per persone in difficoltà in mare. Per la stessa fonte i migranti avrebbero passato una notte alla deriva in acque di ricerca e soccorso (sar) maltesi senza che La Valletta sia intervenuta, seppur informata. Prima di virare per Pozzallo, il rimorchiatore era diretto a Lampedusa ma nella notte vi è stata la scelta di farlo dirigere verso il porto ragusano.



Salvini: Cei prenderà i migranti - I 62 migranti a bordo del rimorchiatore Asso 25 "verranno ospitati in strutture della Cei". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ringrazia i vescovi "per la disponibilità a prendersi carico dell'accoglienza" di queste persone.