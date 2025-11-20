Sbarchi a Porto Empedocle, ricoverate cinque migranti

Cinque donne tra le persone sbarcate nelle ultime ore a Porto Empedocle dalla nave umanitaria Louis Michel sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tra loro, due risultano in stato di gravidanza avanzato, altre due presentano ustioni estese e un'altra è arrivata in condizioni di marcata agitazione. Il gruppo, composto da cittadini somali, eritrei, siriani e sudanesi, comprende 26 donne, sei minori che viaggiavano con familiari e tre che erano senza alcun accompagnatore. Erano stati tutti recuperati dall'imbarcazione della ong, a cui era stato indicato Porto Empedocle come approdo sicuro. Nel momento dell'arrivo a terra, molti dei migranti mostravano segni evidenti di malessere fisico e un livello significativo di disidratazione.