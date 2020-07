Migranti, pattuglia mista di polizia italiana e francese alla frontiera

"Per la prima volta ci sarà una pattuglia mista tra le forze di polizia di Italia e Francia alla frontiera Italiana" che sarà dispiegata a fine agosto e inizio settembre per monitorare i fenomeni migratori. Lo ha annunciato il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin. "E' un grosso passo in avanti per contrastare i trafficanti di esseri umani. Ci sarà anche una forza di polizia di frontiera italiana a Bardonecchia", ha detto Darmanin.