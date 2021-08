proactiva-open-arms

Appello dalla nave ResQ People per ricevere con urgenza "un porto sicuro" dove far sbarcare 166 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo, fra i quali 12 minori sotto i cinque anni compreso un neonato di 9 mesi. "Ci appelliamo con fiducia alle autorità nazionali ed europee perche' venga subito indicato un porto sicuro per la nostra nave", dichiarano presidente onorario e presidente dell'organizzazione umanitaria Gherardo Colombo e Luciano Scalettari.