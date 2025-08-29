Migranti, la nave Humanity 1 con 51 persone a bordo sbarcata al porto di Ravenna

Al porto di Ravenna è sbarcata l'Humanity 1: a bordo della nave dell'ong tedesca c'erano 51 persone soccorse sabato in acque internazionali al largo della Libia. E' stato il 24° sbarco di migranti per lo scalo romagnolo. Si tratta di 45 uomini e 6 donne provenienti da Costa d'Avorio, Mali, Nigeria, Guinea e Gambia. Diversi i minorenni non accompagnati. Gli adulti resteranno tutti nella regione, mentre i minori saranno distribuiti anche in Toscana. Una ragazza minorenne andrà in una struttura in Molise, mentre i due più giovani, di 12 anni, andranno invece a Bologna.