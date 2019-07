Migranti, nave Alan Kurdi: "Ci dirigiamo verso Lampedusa"

"Con 65 persone salvate a bordo, siamo ora diretti a Lampedusa. Non siamo intimiditi da un ministro dell'Interno, ci dirigiamo invece verso il porto sicuro più vicino. Si applica la legge del mare, anche quando alcuni rappresentanti del governo si rifiutano di crederlo". Così la Ong Sea-Eye comunica la decisione di far rotta con la Alan Kurdi, con 65 immigrati a bordo, verso Lampedusa dopo essersi rifiutata di dirigersi in un porto libico.