Migranti, le ong a Lamorgese: soccorso in mare mai negoziabile

Le organizzazioni impegnate in azioni di salvataggio nel Mediterraneo hanno incontrato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per un confronto sulle attività di ricerca e soccorso dei migranti. I rappresentanti di Emergency, Medici Senza Frontiere, Mediterranea Saving Humans, Open Arms, Sea-Watch e Sos Mediterranee, "prendono atto dell'apertura al dialogo, ribadendo allo stesso tempo come il soccorso in mare non possa essere mai negoziabile".