Migranti, la Sea Watch 3 è davanti al porto di Lampedusa | Salvini: "Io non do nessuna autorizzazione"

Il capitano della Sea Watch 3, la nave ferma in mare da 14 giorni con 42 migranti a bordo, ha deciso di entrare nel porto di Lampedusa, nonostante il no del governo. "So cosa rischio - ha spiegato Carola Rackete - ma i naufraghi sono allo stremo". Immediata la replica di Salvini: "Io non do nessuna autorizzazione, Germania e Olanda ne risponderanno". La motovedetta della Gdf partita da Lampedusa ha intimato l'alt alla nave, che però non si è fermata e ora è davanti al porto di Lampedusa. L'attracco è previsto in serata.