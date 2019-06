Migranti, la nave della Marina militare domenica nel porto di Genova

Attraccherà a Calata Bettolo nel porto di Genova, domenica mattina, il pattugliatore della Marina militare Cigala Fulgosi, che giovedì ha soccorso un gommone al largo delle coste libiche con 100 migranti a bordo. Sarà allestito un presidio medico per accogliere i profughi, tra i quali ci sono 23 minori e 17 donne. Dopo i controlli, i migranti saranno smistati nelle varie destinazioni. Sembra che non resteranno in Liguria.