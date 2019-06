Migranti, il sindaco di Lampedusa: “Nessuno parla degli invisibili che sbarcano qui”

"Per le Ong si scatena il finimondo, ma quando le barchette entrano a Lampedusa nessuno dice niente. Addirittura definiamo quei migranti invisibili". Queste sono le parole di Totò Martello, il sindaco di Lampedusa, intervistato a "Stasera Italia", il programma in onda su Rete 4.



Mentre nell'isola siciliana continuano gli sbarchi, il primo cittadino denuncia il trucco degli scafisti che fanno la spola tra le grandi navi e la costa. Un fenomeno per aggirare il decreto sicurezza, che per Martello non è abbastanza conosciuto né adeguatamente contrastato.